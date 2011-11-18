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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 20:08 BJT

〔表格〕加拿大10月CPI较前月上涨0.2%,较上年同期上涨2.9%

路透11月18日电---加拿大统计局周五公布,加拿大10月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(9月为上升0.2%),较上年同期上涨2.9%.

较上月(%) 较上年同期(%)

10月 9月 10月 9月

整体CPI +0.2 +0.2 +2.9 +3.2

加拿大央行核心CPI +0.3 +0.5 +2.1 +2.2

经季节调整 +0.3 +0.4 -- -- (完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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