〔国际油市〕亚洲高硫柴油升水进一步下滑,托克买盘减弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月18日电---亚洲高硫柴油升水周五大跌,因托克的大举购买似乎告一段落.
在亚洲交易结束之际,指标含硫0.5%的高硫柴油现货价差下跌0.36美元至每桶1.60美元,航煤升水则上涨0.10美元至较新加坡报价平价的水平.
托克取消了一笔船货购买计划,使得在亚洲交易结束之际含硫0.5%的柴油没有意向买家.
相反,高硫柴油有六笔卖方卖价,一个比一个有竞争力,压低该级别柴油的价格.
但柴油裂解价差持稳,小升0.70美元至每桶较迪拜原油升水20.76美元.
交易员表示,缅甸等一些新兴国家提高一定的支撑.
12月航煤裂解价差上涨0.79美元,至每桶22.36美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 128.77 129.17 128.97 130.50 -1.53 -1.17
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.86 129.26 129.06 131.18 -2.12 -1.62
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.42 129.82 129.62 131.67 -2.05 -1.56
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.92 130.32 130.12 132.07 -1.95 -1.48
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.34 129.04 -1.70 -1.32
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.56 128.13 -1.57 -1.23
(完)
--编译 王洋; 审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。