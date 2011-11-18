〔国际油市〕亚洲高硫柴油升水进一步下滑,托克买盘减弱

路透新加坡11月18日电---亚洲高硫柴油升水周五大跌,因托克的大举购买似乎告一段落.

在亚洲交易结束之际,指标含硫0.5%的高硫柴油现货价差下跌0.36美元至每桶1.60美元,航煤升水则上涨0.10美元至较新加坡报价平价的水平.

托克取消了一笔船货购买计划,使得在亚洲交易结束之际含硫0.5%的柴油没有意向买家.

相反,高硫柴油有六笔卖方卖价,一个比一个有竞争力,压低该级别柴油的价格.

但柴油裂解价差持稳,小升0.70美元至每桶较迪拜原油升水20.76美元.

交易员表示,缅甸等一些新兴国家提高一定的支撑.

12月航煤裂解价差上涨0.79美元,至每桶22.36美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 128.77 129.17 128.97 130.50 -1.53 -1.17

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.86 129.26 129.06 131.18 -2.12 -1.62

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.42 129.82 129.62 131.67 -2.05 -1.56

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.92 130.32 130.12 132.07 -1.95 -1.48

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.34 129.04 -1.70 -1.32

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.56 128.13 -1.57 -1.23

(完)