〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差仍保持在低迷水准

路透新加坡11月18日电---亚洲燃料油跨月价差周五依旧保持在疲弱水准,12月/1月跨月价差降至10.00美元下方,之前曾在亚洲交易收盘时反弹至10.00美元上方.

近月跨月价差合约有37.5万吨成交,其中大部分是在价格反弹至每吨10.00美元上方时成交的.

"似乎亚洲参与者认为12月/1月跨月价差的公平价格要高于下降後的水准...如果人们开始撤出仓位,那麽抛售的冲击将很难抵消,"一位交易员说.

12月黏度差的交投也很活跃,成交8万吨.燃料油黏度差在亚洲交易时段也曾升至12.75美元的高位,随後回落至每吨12.00美元.

180-cst和380-cst燃料油的现货价差也下跌.

12月燃料油裂解价差贴水走阔0.23美元至4.37美元.1月合约则下跌0.25美元至每桶贴水5.03美元.

180-cst燃料油下跌17.85美元,报每吨679.30美元.380-cst燃油挫17.30美元,报每吨664.90美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 679.10 679.50 679.30 697.15 -17.85 -2.56

现货380CST燃料油 FO380-SIN 664.70 665.10 664.90 682.20 -17.30 -2.54

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 679.00 681.00 680.00 697.00 -17.00 -2.44

380CST船用燃料油升水 14.30 15.90 15.10 14.80 0.30

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 13.10 13.40 13.25 13.55 -0.30 -2.21

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 11.30 11.70 11.50 12.10 -0.60 -4.96 (完)