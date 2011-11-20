版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 07:49 BJT

****主要国家经济指标预测--11月21日****

路透11月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

11月20日(日)

2350 日本出口(较上年同期) 10月 -- +2.4%

进口(较上年同期) -- +12.1%

贸易收支(亿日圆) -- 顺差3,004

11月21日(一)

0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 9月 赤字35 赤字63

(经季节调整)(亿欧元) 赤字30 赤字50

0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 9月 -- 流入357

0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差14.6

1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 -- +0.2%

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 10月 -- 负0.22

1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 485 491

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

11月18日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.1%

(较上年同期) +5.3% +5.3%

0900 意大利工业订单(较前月) 9月 -8.3% --

(较上年同期) -3.6% --

0900 意大利工业销售(较前月) 9月 -5.4% --

(较上年同期) +1.9% --

1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上月) 10月 +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.9% +2.8%

1330 加拿大领先指标 10月 +0.2% --

1500 美国领先指标 10月 +0.9% +0.6%

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月11日当周 122.1 --(完)

--整理 戴素萍/田建华;审校 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐