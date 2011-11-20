主要国家经济指标预测--11月21日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月20日(日)
2350 日本出口(较上年同期) 10月 -- +2.4%
进口(较上年同期) -- +12.1%
贸易收支(亿日圆) -- 顺差3,004
11月21日(一)
0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 9月 赤字35 赤字63
(经季节调整)(亿欧元) 赤字30 赤字50
0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 9月 -- 流入357
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差14.6
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 -- +0.2%
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 10月 -- 负0.22
1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 485 491
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月18日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +5.3% +5.3%
0900 意大利工业订单(较前月) 9月 -8.3% --
(较上年同期) -3.6% --
0900 意大利工业销售(较前月) 9月 -5.4% --
(较上年同期) +1.9% --
1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上月) 10月 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.9% +2.8%
1330 加拿大领先指标 10月 +0.2% --
1500 美国领先指标 10月 +0.9% +0.6%
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月11日当周 122.1 --(完)
--整理 戴素萍/田建华;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。