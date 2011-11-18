版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 22:40 BJT

〔美国股市〕在本周大跌後反弹开高,标普500指数强势面临新技术测试

路透纽约11月18日电---美国股市周五反弹小幅开高,欧债危机本周拖累市场重挫,标普500指数跌穿重要技术水准,且其强势可能面临关键技术测试.

道琼工业指数.DJI上扬40.98点,或0.35%,报11,811.71点.标准普尔500指数.SPX涨4.30点,或0.35%,报1,220.43点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升3.82点,或0.15%,报2,591.81点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐