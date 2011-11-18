〔美国热股〕伏特加酒生产商CEDC评级被野村下调至"减持",股价下挫

路透11月18日电---波兰伏特加酒生产商Central European Distribution Corp(CEDC)CEDC.O或无法在2013年为公司3亿美元的偿还进行再融资,因俄罗斯和波兰市场动荡,令公司盈利基础承压.野村将该公司评级从"中性"下调至"减持".