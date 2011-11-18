〔欧元债市〕德债下跌,因有传言称欧洲央行将很快放款给IMF

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 德债当日下跌一个大点,但料将获得支撑
* 意大利、西班牙公债收益率下跌,因欧洲央行入市干预
路透伦敦11月18日电---意大利和西班牙公债收益率周五下跌,此前欧洲央行再次入市进行干预,另外人们对欧洲央行可能将给国际货币基金组织(IMF)放款以救助欧元区的臆测加剧,带动德债挫至三周低点.
市场人气依旧脆弱,德债可能将获得良好支撑,目前尚难找到解决危机蔓延的有力方法.
道琼斯新闻社援引消息人士话称,有传言称欧洲央行将很快放款给IMF,德国和欧洲央行虽仍反对这一想法,但可能将加以考虑.
交易商称,关于欧洲央行可能将无限量购债的臆测,帮助打压了德债期货,不过购债计划仍是语焉不详.
德债期货FGBLc1跌至近三周低点136.19,尾盘下跌79个基点,至136.53.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌19个基点,至6.72%,稍早接近难以为继的融资水平6.98%.一位交易商称,欧洲央行买入了五年至10年期公债.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌9个基点,至6.42%,稍早触及日高6.55%.
意大利较西班牙可比公债收益率差近几个交易日缩窄,一位分析师称,这显示危机正在加剧.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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