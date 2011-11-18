〔英国债市〕英债下跌但表现胜德债,因臆测英国央行将推出更多宽松措施

* 12月英债期货日内下跌33个跳动点

* 英债表现优于德债,因传闻英国央行将推出进一步量化宽松政策

路透伦敦11月18日电---英债期货周五下跌,此前欧洲央行干预二级市场买入欧元区外围国家公债,且投资者继续臆测欧洲央行将放贷给国际货币基金组织(IMF)以扶助阻止欧债危机蔓延.

不过英债表现优于其他欧元区国家公债,此前一英国央行决策者称,该央行透过量化宽松政策推出更多经济刺激举措的机率上升.

12月英债期货FLGZ1收跌33个跳动点,报130.24,盘中触及131.27日内高位.该合约表现胜于可比德债期货FGBLc1,後者收跌82个跳动点.

策略师说,市场继续传言欧洲央行将放贷给IMF,作为扶助解决欧债危机措施的一部份.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR上扬2个基点,报2.257%,与可比德债收益率差收窄至28个基点,周四大约报34个基点.

金融时报周五援引英国央行货币政策委员会委员威尔的话报导称,明年英国央行扩大印钞的可能性很大,除非前景改善.[ID:nCN1228332]分析师说,威尔的言论支持英债表现.

下周英国市场将焦点放在周二公布的公共部门收支短差,周三的英国央行11月政策会议记录及周四出炉的英国国内生产总值(GDP).(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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