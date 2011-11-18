〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘持平,空头回补带动市场扳回稍早跌幅

路透芝加哥11月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘持平,交易商表示,空头回补令合约尾盘冲高,扳回早盘因技术性卖盘和多头平仓引发的跌幅.

交易商还称,日低水准入场的商业买盘扶助支撑市场.

大豆期货成交清淡,约为此前30日均值的一半.但豆油成交量则较30日均值高出35%.

本周,现货CBOT大豆合约Sc1升0.2%,结束了为期两周的跌势.

豆粕合约收高,但豆油收低,因交易商出脱多头豆油/空头豆粕利差.

美元指数.DXY回落支撑大豆市场.美元兑欧元下跌,因欧洲央行或向国际货币基金组织(IMF)放款来救援较大的欧元区经济体.

美国农业部证实向中国售出12.45万吨2011/12年交割的大豆,为近日第二笔售往中国的大笔交易.交易商称,本周稍早有关交易的传言令大豆走强.

CBOT-1月大豆合约SF2收盘持平,每蒲式耳11.68-1/4美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1跌0.52美分,报每磅50.88美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1升3.9美元,收报每吨298.4美元.

今日CBOT大豆预估成交量为120,398口,豆油为127,408口,豆粕为80,994

口.

以下为CBOT农产品期货在1953 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 610.25 -4.25 -0.7% -3.0%

CBOT大豆Sc1 1168.25 0.00 0.0% -16.2%

CBOT豆粕SMc1 298.40 3.90 1.3% -19.4%

CBOT豆油BOc1 50.88 -0.52 -1.0% -11.9%

CBOT小麦Wc1 598.25 5.75 1.0% -24.7%

CBOT稻米RRc1 1468.00 -3.50 -0.2% 4.9%

NYMEX原油期货CLc1 97.72 -1.21 -1.2% 6.9%

道琼工业指数.DJI 11,821 51 0.4% 2.1%

现货金XAU= 1724.59 3.40 0.2% 21.5%

欧元/美元EUR= 1.3517 0.0058 0.4% 1.3%

美元指数.DXY 78.0450 -0.2400 -0.3% -1.2%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1895 -3 -0.2% 6.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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