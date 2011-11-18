〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因出口缓慢

路透芝加哥11月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌,因美国出口缓慢且在欧元区债务危机持续的情况下担忧全球经济前景.

下周初的阵雨将令俄亥俄州玉米最後阶段收割放缓,而下周大平原硬红冬麦种植带的降雨对作物生长有利.对南美玉米和大豆的播种和生长而言,天气状况总体令人满意.

负责MF Global Holdings Ltd旗下经纪-交易业务清算的托管方获法庭批准发放5.2亿美元的现金给客户,令自MF Global申请破产保护以来账户一直被冻结的客户释然.

欧洲交易商称,韩国最大饲料生产商Nonghyup Feed (NOFI)标购购买5.5万吨饲料用小麦和12.5万吨玉米,其中7万吨为美国玉米.

中国国家粮食局周五称,预计国内玉米价格基本保持稳定,因自丰产後,国有和省属粮食公司开始收储玉米.

12月合约低于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为29.

CBOT-12月玉米合约CZ1收挫4-1/4美分,报每蒲式耳6.10-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为353,507口.(完)

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