〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,受尾盘回补空头带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月18日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收升,因在周末前市场的技术超卖信号下,投资者在尾盘回补空头.
欧洲交易商说,周五西欧小麦价格小幅下跌,受累于出口疲弱和欧元反弹.
料下周初俄亥俄阵雨将拖慢玉米最後阶段的收割进度,且下周大平原硬红冬麦种植带的降雨将有利作物生成.南美总体天气良好,有利玉米和大豆播种和生成.
负责MF Global Holdings LtdMFGLQ.PK旗下经纪-交易业务清算的托管方获法庭批准发放5.2亿美元的现金给客户,令自MF Global申请破产保护以来账户一直被冻结的客户释然.
欧洲交易商说,台湾面粉磨制协会透过标购买入总计3.51万吨美国来源地的小麦,该标售在周五到期.
欧洲交易商说,韩国最大饲料生产商Nonghyup Feed (NOFI)周五经标购买入5.5万吨饲养小麦及12.5万吨玉米,包括7万吨美国玉米.
12月小麦合约跌至所有移动均线以下,九天相对强弱指标为36.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收升5-3/4美分,报每蒲式耳5.98-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为92,934口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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