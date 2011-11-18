〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,受尾盘回补空头带动

路透芝加哥11月18日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收升,因在周末前市场的技术超卖信号下,投资者在尾盘回补空头.

欧洲交易商说,周五西欧小麦价格小幅下跌,受累于出口疲弱和欧元反弹.

料下周初俄亥俄阵雨将拖慢玉米最後阶段的收割进度,且下周大平原硬红冬麦种植带的降雨将有利作物生成.南美总体天气良好,有利玉米和大豆播种和生成.

负责MF Global Holdings LtdMFGLQ.PK旗下经纪-交易业务清算的托管方获法庭批准发放5.2亿美元的现金给客户,令自MF Global申请破产保护以来账户一直被冻结的客户释然.

欧洲交易商说,台湾面粉磨制协会透过标购买入总计3.51万吨美国来源地的小麦,该标售在周五到期.

欧洲交易商说,韩国最大饲料生产商Nonghyup Feed (NOFI)周五经标购买入5.5万吨饲养小麦及12.5万吨玉米,包括7万吨美国玉米.

12月小麦合约跌至所有移动均线以下,九天相对强弱指标为36.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收升5-3/4美分,报每蒲式耳5.98-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为92,934口.(完)

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