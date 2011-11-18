〔金属期市〕期铜收跌,受累于欧洲危机或扩散的担忧

* 期铜跌势延长至第三周

* 欧洲债务危机扩散的担忧令市场不安

* COMEX期货跌穿两条技术支撑线

路透纽约/伦敦11月18日电---铜价周五收跌,且连续第三周走低,反应全球股市的不安基调,对欧债危机可能扩散的担忧与日俱增以及对工业金属的需求不振.

铜价在盘後交易中勉力持稳,因美国股市尾盘反弹且美元走软.

不过,本周跌穿两个关键技术支撑可能令铜价未来数日继续承压,尤其是在欧洲情势仍占据主导地位情况下,强劲的铜基本面退居次席.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3下跌20美元,收报每吨7,525美元,盘後转跌为升,至7,550美元之上,因美国股市保持涨幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1收涨1.95美分,收于每磅3.4020美元,接近盘中区间3.3310-3.4405美元的高端,但低于50日移动均线,且跌穿持续数周的上升三角形态.

芝加哥Olympus Futures的高级账户经理兼金属分析师Charles Nedoss称,"铜价跌穿11月10日低位3.3180美元附近的双底形态的底部.这远低于今日开盘时的区间,这是利空信号."

本周期货成交量仍低于正常水平,根据路透初步数据,纽约市场截至周五尾盘,有4.5万口成交,较30日均值低逾20%.

铜价盘初跟随欧元上扬,之前有消息称,欧洲央行将向国际货币基金组织(IMF)放款,以救助欧元区较大经济体.

但盘中回吐涨幅,对欧洲及其对全球经济造成的不确定影响的担忧促使投资者谨慎离场,并削减对诸如金属等风险资产的敞口.

上海期交所称,铜库存较上周五减少11%,这是需求可能增加的迹象.

LME铜库存减少1,375吨,至398,250吨,为2月以来最低.

供应方面的持续威胁也提供部分支撑.

在Freeport的印尼铜矿Grasberg,警察称,在已持续两个月的罢工中,暴力冲突升级,一持枪人开枪打死了公司警卫.罢工导致该铜矿停产.

法国巴黎银行将2012年铜价预估从每吨9,100美元下调至8,900美元.

以下为1948GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 341.25 3.00 +0.89 444.70 -23.26

LME期铝 2110.00 16.00 +0.76 2470.00 -14.57

LME期铜 7525.00 -20.00 -0.27 9600.00 -21.61

LME期铅 2058.00 44.00 +2.18 2550.00 -19.29

LME期镍 17655.00 -495.00 -2.73 24750.00 -28.67

LME期锡 21275.00 -425.00 -1.96 26900.00 -20.91

LME期锌 1965.00 38.00 +1.97 2454.00 -19.93

上海期铝 16025.00 -150.00 -0.93 16840.00 -4.84

上海期铜 55550.00 -1130.00 -1.99 71850.00 -22.69

上海期锌 15040.00 -215.00 -1.41 19475.00 -22.77

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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