〔美国债市〕公债价格回落,因股市走强且欧洲央行干预

* 美国公债价格下滑,意大利、西班牙公债收益率下滑

* 美国公债投资者在周末前锁定获利

* 下周三为美国财赤委员会限期

* 若未能达成协议,也不太可能造成重大影响

* 下周将公布第三季GDP、支出、耐久财订单等数据

路透纽约11月18日电---美国公债价格周五下滑,因意大利政府公债收益率(殖利率)回落,且欧洲央行干预市场,压制投资者对推高持有欧洲国家公债溢价的要求.

欧洲央行可能开始向国际货币基金组织(IMF)贷款,助其救援处境困难的欧元区国家;抑或会扮演最後金主,这个欧洲央行一直以来坚决抵制的角色.这两种可能性激励投资者转向风险资产.

未来几周内,欧洲央行是否愿意扮演金主角色将成为主导市场的主题.许多投资者、分析师和决策者相信,欧洲央行必须采取措施担起责任,拯救欧元.

指标10年期美国公债价格US10YT=RR价格下跌13/32,收益率微升至2.01%,周四时则为1.97%.

"10年期美国公债收益率近来一直在2%附近徘徊,"Calvert Investment Management固定收益策略师Steve Van Order表示.该公司管理的资产规模超过145亿美元.

若美国经济数据较为强劲,有可能将美国公债收益率推高.但欧洲每天都有新情况出现,可能会在未来几周里令美国公债收益率难以走高,"Van Order表示.

西班牙本周末将举行议会选举,中右翼人民党的票数可能会远超执政的社会党.