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市场报道 | 2011年 11月 19日 星期六 05:17 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高0.22%,Nasdaq指数回落0.6%

路透纽约11月18日电---美国股市周五收盘涨跌互现,本周录得两个月最差表现,今日投资者多数离场观望,等待欧美政界解决不断恶化的债务问题.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高25.43点,或0.22%,报11,796.16点;标准普尔500指数.SPX微跌0.48点,或0.04%,至1,215.65点.Nasdaq指数.IXIC下跌15.49点,或0.6%,报2,572.50点.

本周,道指收跌2.9%,标普500指数收挫3.8%,Nasdaq指数回落4%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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