〔全球金市〕纽约期金小幅收升,金价本周录得9月来最大单周跌幅

* 金价跟随股市走势,因欧元区忧虑持续

* 金价重回50天移动均线上方後,倾向恢复上行趋势

* 金价将录得9月来最大单周跌幅

路透纽约/伦敦11月18日电---美国期金周五跟随股市走势,在收盘小幅收升.但对欧元区债务危机的忧虑持续及金价因其他市场追缴保证金而遭遇结清部位,使期金录得自9月来最大单周跌幅.

金价在周四下跌後,周五站稳脚根,升至其50天移动均线的关键技术支持位上方,上日金价跌穿这移均线.本周金价下挫3.5%,录得约两个月来表现最差的一周.

金价跟随标普500指数走势,因欧洲国家公债收益率(殖利率)回落缓和投资者的担忧.欧元区和国际货币基金组织(IMF)讨论双方合作为应对欧债危机提供足够资源的消息也扶助金价.

1953GMT,现货金XAU=跌0.2%,报每盎司1,724.40美元.上日金价下跌2.5%,触及两周半低位每盎司1,709.64美元.

美国12月期金GCZ1收高4.90美元,报每盎司1,725.10美元.合约成交量连续第三日超过其30日均值,扭转近几个月交放缓的趋势.

S&P Capital IQ首席技术策略师Mark Arbeter称,金价倾向升向每盎司1,900美元,且可能升至2,000美元,因美元在近期升势後正升至顶点.

周四世界黄金协会(WGC)公布,2011年第三季各国央行买入148.4吨黄金,去年同期为22.6吨.[ID:nCN1225806]消息也改善金市投资者人气.

现货银XAG=升1.8%,至32.26美元,周四下挫约7%.现货铂金(白金)XPT=升0.5%,至每盎司1,585.74美元,现货钯金XPD=跌0.9%,报每盎司600.10美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1725.10 4.90 0.3 1711.40 1738.50 132,406

COMEX白银期货 SIZ1 32.417 0.920 2.9 30.925 32.600 54,001

COMEX铂金期货 PLF2 1588.70 7.60 0.5 1569.70 1605.00 5,302

COMEX钯金期货 PAZ1 605.15 1.45 0.2 597.00 615.65 3,969

现货金 XAU= 1724.40 3.21 0.2 1712.36 1737.09

现货银 XAG= 32.260 0.580 1.8 31.120 32.570

现货铂金 XPT= 1585.74 7.75 0.5 1569.25 1598.75

现货钯金 XPD= 600.10 -5.37 -0.9 600.02 613.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=