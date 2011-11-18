〔美国债市〕本周有九宗ABS交易发行,七宗共计32亿美元的交易定价

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约11月18电---本周有资产担保证券(ABS)市场供应依然充裕,有九宗新券入市销售,其中七宗在周五前定价,总额达32亿美元.
尽管2011年剩下的交易日屈指可数,且距离感恩节也仅有数天的时间,但拟入市发行的交易继续增加.备受期待的Miramax Film Library Securitization Trust 2011-1交易本周正式入市发行,巴克莱资本(结构)和Jefferies负责承销.
2.868亿美元的CARS (CAUTO) Net-Lease Mortgage Notes Series 2011-1也定价,瑞士信贷为唯一簿记行,巴克莱和高盛为联席主承销商.
10亿美元的Volkswagen Auto Lease Trust (VWALT) 2011-A的交易定价,巴克莱(结构)和瑞士信贷负责承销.
另外,2亿美元的S Cronos Containers (CRNN1) 2011-1交易发行.瑞士信贷(结构),法国巴黎银行和德意志银行为联席主承销商.
本周还有三宗信用卡交易入市.它们是:3.25亿美元的Nordstrom Series 2011-1交易,摩根大通和RBS负责承销.Lloyds发行的6亿美元的S PENAR 2011-2 UK交易;和4亿美元的DCENT 2011-4交易,摩根大通和德意志银行为主承销商.
最後是GE Capital Corporation的小规模设备租赁交易GEEST 2011-2,发行规模为4.586亿美元,瑞信和RBS为联席簿记行.以及Sallie Mae的7.43亿美元的SLM Private Education Loan Trust 2011-C交易,巴克莱,瑞信和RBC为主承销商.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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