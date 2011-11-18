〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,下周无GSE新券供应

IFR纽约11月18日电---美国机构债较可比公债利差周五收窄2-4个基点,较长期机构债表现滞後,与互换走势一致,在机构债资金流总体低迷的情况下,互换引领多数政府发起企业(GSE)利差收窄之势.

风险市场反弹,因有迹象显示,欧债危机得以解决出现一线曙光.之前有消息称呼,欧洲央行将向国际货币基金组织(IMF)贷款以救助欧元区较大经济体,给市场一定的提振.一位IMF顾问今日上午稍晚称,该组织不排除向欧洲央行贷款的可能性.

有少量五年和七年期机构债卖盘,但总体资金流向不一,660个客户买入,287个客户卖出.总体而言,TRACE成交量与均值基本一致,总额为64.22亿美元,3,602宗.不过大部分交投并非不可回赎债券,总额为23亿美元,更多的交投发生在短期结构性产品上.

房利美50亿美元三年期交易定价为较三年期公债收益率上浮36个基点,交易于周四结算,收盘时报较可比公债收益率高出40.9个基点,但今日有所收窄,报高37个基点.房贷美周四跳过发行窗口,在11月28日房利美按计划宣布下次发行计划前,无机构债供应.

下周机构债回赎总额为126亿美元,为本月最高,上周为112亿美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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