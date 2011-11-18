〔纽约期市〕ICE可可期货触及两年半新低,阿拉比卡咖啡期货微幅上涨

路透纽约/伦敦11月18日电---美国可可期货周五触及两年半新低,因对供应过剩的担忧再次打压可可期货,阿拉比卡咖啡期货在三个交易日内首次上升.

原糖期货连续第三个交易日下挫,扩大五个月来的跌势,交易商称,如果技术性抛盘持续,且不断有来自欧元区的负面消息,预计原糖期货价格将进一步下跌.

"整个世界都在关注欧洲,关于欧元区情势有大量臆测,即他们如何清偿所有债务,且政治上有许多不确定性,等等,"Tiberius Asset Management商品对冲基金交易主管Jeremy Gatto称.

全球股市维持在10月以来最低水准附近,商品则延续周四以来的疲弱走势.

ICE-3月可可期货CCc2下跌47美元,或1.9%,报每吨2,458美元,稍早跌至2,440美元,此为次月合约的两年半低点.

伦敦3月可可期货LCCc2收低39英镑,或2.4%,报每吨1,565英镑.

ICE-3月原糖期货SBH2下挫7美分,或0.3%,报每磅23.97美分,日低为23.90美分.

"趋势仍在向下,"Sucden Financial的Nick Penney称.

伦敦3月白糖期货LSUH2收挫6美元,报每吨623美元.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2收高2.75美分,或1.2%,报每磅2.3885美元；伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2涨27美元,或1.7%,报每吨1,880美元.(完)