〔纽约期市〕ICE可可期货触及两年半新低,阿拉比卡咖啡期货微幅上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦11月18日电---美国可可期货周五触及两年半新低,因对供应过剩的担忧再次打压可可期货,阿拉比卡咖啡期货在三个交易日内首次上升.
原糖期货连续第三个交易日下挫,扩大五个月来的跌势,交易商称,如果技术性抛盘持续,且不断有来自欧元区的负面消息,预计原糖期货价格将进一步下跌.
"整个世界都在关注欧洲,关于欧元区情势有大量臆测,即他们如何清偿所有债务,且政治上有许多不确定性,等等,"Tiberius Asset Management商品对冲基金交易主管Jeremy Gatto称.
全球股市维持在10月以来最低水准附近,商品则延续周四以来的疲弱走势.
ICE-3月可可期货CCc2下跌47美元,或1.9%,报每吨2,458美元,稍早跌至2,440美元,此为次月合约的两年半低点.
伦敦3月可可期货LCCc2收低39英镑,或2.4%,报每吨1,565英镑.
ICE-3月原糖期货SBH2下挫7美分,或0.3%,报每磅23.97美分,日低为23.90美分.
"趋势仍在向下,"Sucden Financial的Nick Penney称.
伦敦3月白糖期货LSUH2收挫6美元,报每吨623美元.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2收高2.75美分,或1.2%,报每磅2.3885美元；伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2涨27美元,或1.7%,报每吨1,880美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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