〔纽约汇市〕欧元回升,但欧洲央行不确定性和美国赤字辩论仍令其承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 周末前的空仓回补及欧洲央行干预提振欧元
* 债务危机仍令欧元后市看跌
* 美国预算赤字辩论或影响市场人气
* 最新一周,欧元空头押注规模增加
路透纽约11月18日电---投资者对押注欧元多仓仍保持谨慎态度,大西洋两岸的局势进展可能将主导风险胃纳.
欧元兑美元周五走强,因欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)可能金援规模较大的欧元区经济体,而且意大利和西班牙借贷成本回落,但市场人气已经偏空.
欧元连续第三周走低,因围绕债务危机或蚕食法国等主要欧元区国家,令欧元区解体的忧虑挥之不去.
"今天出现一些盘整,但欧元整体动能仍疲软,我们预期年底前欧元兑美元将在1.29美元附近,"Brown Brothers Harriman汇率策略师Mark McCormick表示.
"在需要如何支撑欧元整体方面,还没有清晰指引,"他说."欧洲央行仍不愿意增加购买二线国家公债规模,欧洲金融稳定机构(EFSF)也还没有完全落实."
意大利和西班牙公债收益率(殖利率)回落,此前欧洲央行出手干预稳定市场,但对两国借贷成本仍难以维系的忧虑仍存.
欧元区官员表示,有对欧洲央行向IMF提供资金救援规模更大的欧元区国家进行过讨论.同时,要求欧洲央行扩大购债规模的压力也与日俱增.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。