〔纽约汇市〕欧元回升,但欧洲央行不确定性和美国赤字辩论仍令其承压

* 周末前的空仓回补及欧洲央行干预提振欧元

* 债务危机仍令欧元后市看跌

* 美国预算赤字辩论或影响市场人气

* 最新一周,欧元空头押注规模增加

路透纽约11月18日电---投资者对押注欧元多仓仍保持谨慎态度,大西洋两岸的局势进展可能将主导风险胃纳.

欧元兑美元周五走强,因欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)可能金援规模较大的欧元区经济体,而且意大利和西班牙借贷成本回落,但市场人气已经偏空.

欧元连续第三周走低,因围绕债务危机或蚕食法国等主要欧元区国家,令欧元区解体的忧虑挥之不去.

"今天出现一些盘整,但欧元整体动能仍疲软,我们预期年底前欧元兑美元将在1.29美元附近,"Brown Brothers Harriman汇率策略师Mark McCormick表示.

"在需要如何支撑欧元整体方面,还没有清晰指引,"他说."欧洲央行仍不愿意增加购买二线国家公债规模,欧洲金融稳定机构(EFSF)也还没有完全落实."

意大利和西班牙公债收益率(殖利率)回落,此前欧洲央行出手干预稳定市场,但对两国借贷成本仍难以维系的忧虑仍存.