〔加拿大汇市〕加元兑美元小涨,因CPI数据限制降息预期

路透多伦多11月18日电---加元兑美元周五小涨,结束四日连跌,高于预期的国内通胀数据限制了对降息的预期.

加拿大10月消费者价格指数同比上扬2.9%,9月为增长3.2%,因汽油价格按年增速放缓.核心通胀率回落至2.1%,之前一个月为2.2%.市场对CPI和核心CPI的平均预期分别为2.8%和1.9%.

数据公布後,加元兑美元CAD=D4触及1.0200加元或0.9804美元的高位,之後回落,收报1.0272加元,或0.9735美元.周四收报1.0283加元,或0.9725美元.本周收跌1.5%.

接受路透调查的分析师预期,加拿大央行下次利率行动将是升息,将在2012年年中至年底,或2013年初.(完)

--编译 母红;审校 李军

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