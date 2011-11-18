〔纽约期市〕ICE期棉大幅收低,因对欧债危机感到不安和12月合约将交割

路透纽约11月18日电---期棉周五触及跌停限制,交易商说,因投资者对欧债危机惴惴不安,且市场人士在下周12月合约首个交割通知日来临前出脱该合约的多头头寸.

"大部份原因是因为欧洲情势,对许多商品都带来巨大压力,对棉花市场的压力更大,"Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson说.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1连续第二天触及跌停限制,收盘劲跌4.69美分,或4.71%,报每磅94.90美分.

交投区间低位在0.9477美元,此为8月9日来最低,高位在1.0015美元.

目前交投最活跃的3月期棉CTH2下挫3.21美分,或3.33%,收报每磅93.14美分,交投区间为93.12-97.74美分.

汤森路透初步数据显示,周五总成交量上升至25,263口,较30日均值高出约18%.

交易所数据显示,截至11月17日,期棉未平仓合约为139,409口,前一交易日为140,095口.(完)