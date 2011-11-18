版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 19日 星期六 06:50 BJT

〔加拿大股市〕小幅收低,本周表现为逾一个月最差

路透多伦多11月18日电---加拿大股市周五收低,本周表现为逾一个月最差,因资源股下滑,投资人担心欧元区领导人在解决区内债务危机上行动得不够快.

欧洲央行在承诺扩大欧元区救助上犹豫再三,拖累商品股下挫,周四商品股已经录得近两个月最大跌幅.

美国原油期货在周四升穿每桶100美元后,今日回落至98美元下方.能源股在周四大跌4%後今日小跌.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低22.99点或0.2%,报11,892.44点,为10月9日来最低,本周该指数大跌3%.

10大类股中有八种收低,金融股限制大盘跌幅,该板块收升0.2%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐