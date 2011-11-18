〔美国股市〕欧洲银行股ADR小涨,尽管对欧元区债务危机忧虑持续

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约11月18日电---在美国上市的海外企业美国存托凭证(ADR)周五持稳,尽管对欧元区债务危机忧虑持续,但欧洲银行股ADR大多上涨.
意大利和西班牙公债收益率在欧洲央行出手後下滑,为欧洲银行股提供了一些支撑.
周四路透报导欧元区和国际货币基金组织(IMF)官员讨论了让欧洲央行向IMF放贷,以令IMF有足够资源救助欧元区国家,这鼓舞了交易商.
德意志银行(DB.N)收高1.5%,报36.57美元,西班牙国际银行STD.N收高1.5%,报7.45美元.巴克莱(BCS.N)升1.9%,报10.52美元.
苏格兰皇家银行(RBS.N)大涨2.4%,报6.51美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR微跌0.03%.标普500指数.SPX微跌0.04%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR小涨0.17%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS小跌0.25%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收挫0.47%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。