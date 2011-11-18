〔美国股市〕欧洲银行股ADR小涨,尽管对欧元区债务危机忧虑持续

路透纽约11月18日电---在美国上市的海外企业美国存托凭证(ADR)周五持稳,尽管对欧元区债务危机忧虑持续,但欧洲银行股ADR大多上涨.

意大利和西班牙公债收益率在欧洲央行出手後下滑,为欧洲银行股提供了一些支撑.

周四路透报导欧元区和国际货币基金组织(IMF)官员讨论了让欧洲央行向IMF放贷,以令IMF有足够资源救助欧元区国家,这鼓舞了交易商.

德意志银行(DB.N)收高1.5%,报36.57美元,西班牙国际银行STD.N收高1.5%,报7.45美元.巴克莱(BCS.N)升1.9%,报10.52美元.

苏格兰皇家银行(RBS.N)大涨2.4%,报6.51美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR微跌0.03%.标普500指数.SPX微跌0.04%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR小涨0.17%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS小跌0.25%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收挫0.47%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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