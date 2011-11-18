〔国际油市〕美国原油期货下滑,遭遇获利回吐

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约11月18日电---美国原油期货周五连续第二日收低,遭遇一波获利回吐打压,交易商在12月原油期货收盘到期前结清仓位.
本周美国原油期货在七周内首次收低,因市场在六周连升後测试重要技术趋势线水准.
市场臆测欧洲央行可能开始向国际货币基金组织(IMF)放贷以救助欧元区规模较大经济体,欧元兑美元上涨,油价稍早回升至100美元上方.
但对此举措是否很快能实施的疑虑又生,且对12月原油期货的结清仓位加快,拖累市场转跌.
NYMEX-12月原油期货CLZ1到期,下跌1.41美元或1.43%,结算价报每桶97.41美元,本周跌1.58美元或1.6%.
NYMEX-1月原油期货CLF2收报每桶97.67美元,跌1.26美元或1.27%.布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R扩大至每桶9.89美元,周四为9.29美元.
NYMEX-12月取暖油期货HOZ1收低,报3.0325美元,为11月2日来最低,本周跌13.91美分,或4.39%,结束三周连升.
NYMEX-12月RBOB汽油期货收报2.4784美元,为2月11日来最低,本周下挫12.54美分或4.82%,延续跌势至五周.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
1月原油 97.67 -1.26 -1.3% 96.70 100.30 331,869 194,039
2月原油 97.63 -1.27 -1.3% 96.70 100.27 71,290 420,238
12月RBOB汽油 2.4784 -0.0287 -1.1% 2.4549 2.5414 30,567 46,307
1月RBOB汽油 2.4880 -0.0276 -1.1% 2.4661 2.5512 39,391 50,571
12月取暖油 3.0325 -0.0507 -1.6% 3.0300 3.1286 42,102 60,358
1月取暖油 3.0413 -0.0488 -1.6% 3.0387 3.1342 45,498 53,400
ICE合约
1月布兰特 107.56 -0.66 -0.6% 106.97 109.99 199,844 255,715
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 632,353 919,012 700,308 1,307,516 44,224
汽油 118,803 154,217 138,224 297,549 -4,526
取暖油 139,925 190,501 141,502 296,328 -1,246 (完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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