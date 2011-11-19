〔中国个股〕海通证券称发行H股计划已获中国证监会批复

路透上海11月19日电---中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)周六公告称,其已接获中国证监会批复,批准其在香港发行H股计划.

汤森路透旗下IFR稍早报导称,海通证券计划募集资金15-20亿美元,公司将于下周一(21日)参加港交所聆讯.上市推介初定于11月23日开始,路演将于12月初启动.

海通证券早前透露,将发行不超过14.1亿股H股,占发行後总股本的13%,同时附有最多15%的超额配售权.

瑞信CSGN.VX、德银(DBKGn.DE),及摩根大通(JPM.N)已被委任为联席全球协调人,并与花旗(C.N)、汇丰(HSBA.L)、野村(8604.T)、渣打(STAN.L)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)共同出任联席簿记管理人.海通证券旗下的香港投行部门海通国际,亦会参与安排是次交易.

海通证券周五收报8.59元.(完)