〔中国个股〕江淮汽车拟与巴西SNS成立巴西合资公司,总投资6亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月19日电---中国安徽江淮汽车股份有限公司(600418.SS)周六公告称,已与巴西经销商SNS签署框架协议,双方有意在巴西成立合资公司,总投资6亿美元.
公告称,合资公司注册资本1.2亿美元,年产10万辆江淮汽车乘用车产品.江淮汽车持有合资公司20%的股份(技术10%与现金10%),SNS持有80%股份,工厂包括冲压、焊装、涂装、组装四大生产工艺.
公告指出,合资公司生产江淮汽车新一代乘用车产品,合资工厂产品品牌为江淮汽车,生产车型由江淮汽车与SNS公司共同商议决定.
根据协议,合资公司生产产品的主要零部件必须从江淮汽车购买CKD散件,同时开发本土供应商以满足地产化比例要求.未经江淮汽车许可,组装产品只能在巴西本国销售.
公告强调,上述协议只是双方达成的初步共识,具体方案需双方报各自董事会及政府相关部门批准同意後方可签署正式协议.
据国内媒体稍早报导,江淮汽车的合资工厂将于2012年开工建设,2014年投产,建成後工作实行两班倒,其车型价格均在5万雷亚尔(1美元约合1.79雷亚尔)以下.
江淮汽车周五收报7.01元人民币,跌0.21元,或2.91%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。