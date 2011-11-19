〔中国个股〕深发展拟发行金融债总额由200亿元提高至300亿元

路透上海11月19日电---中国深圳发展银行股份有限公司(000001.SZ)周六公告称,根据市场情况和公司实际需要,深发展拟将发行金融债券计划中的发行总额由原先的等值于人民币200亿元调高至等值于人民币300亿元.

公告指出,深发展拟在未来三年内在境内或境外分次发行金融债,期限1-10年.所募资金将用于补充公司中长期资金,推动中小企业业务发展.

公告还指出,深发展拟引进中国平安人寿保险公司60亿元协议存款,期限5年零1个月,年利在5.75%-5.95%.

深发展为中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)的控股子公司,而平安人寿亦是中国平安旗下子公司.

深发展周五收报15.95元,跌0.03元.(完)