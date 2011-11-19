〔中国个股〕深发展拟发行金融债总额由200亿元提高至300亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月19日电---中国深圳发展银行股份有限公司(000001.SZ)周六公告称,根据市场情况和公司实际需要,深发展拟将发行金融债券计划中的发行总额由原先的等值于人民币200亿元调高至等值于人民币300亿元.
公告指出,深发展拟在未来三年内在境内或境外分次发行金融债,期限1-10年.所募资金将用于补充公司中长期资金,推动中小企业业务发展.
公告还指出,深发展拟引进中国平安人寿保险公司60亿元协议存款,期限5年零1个月,年利在5.75%-5.95%.
深发展为中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)的控股子公司,而平安人寿亦是中国平安旗下子公司.
深发展周五收报15.95元,跌0.03元.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。