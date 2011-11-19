〔中国个股〕首钢股份获母公司注入180亿元河北迁钢资产,下周一复牌

路透上海11月19日电---停牌一年多的中国大型钢厂北京首钢股份有限公司(000959.SZ)周六公布重组方案,拟以已停产的首钢北京钢铁资产及第一线材厂,与母公司首钢总公司下属河北首钢迁安钢铁公司的全部相关资产进行置换,置入资产的预估值约180亿元人民币.

公告称,本次交易基准日为2010年12月底,置出资产按照持续经营假设的预估值约53亿元;另外本次重组涉及的提前解除土地使用权租赁合同,首钢总公司对首钢股份的补偿金额预计约10亿元.

而置入资产的预估值约180亿元人民币.差额部分将由首钢股份以4.29元/股的价格向首钢总公司发行预计不超过30亿股,作为支付对价.

首钢股份将于下周一(21日)恢复交易,停牌前收报4.32元.

首钢总公司并承诺,在重组完成後三年内将推动下属首钢矿业公司注入首钢股份,以减少上市公司向首钢集团的关联采购.

根据首钢钢铁业发展规划,首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台,最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市.

此次重组的背景是,2010年底首钢股份北京石景山区钢厂按政府规划全部停产,第一线材厂亦将于2012年底停产.首钢将只有冷轧公司约150万吨冷轧薄板的生产能力.而拟注入的首钢迁钢公司采用国际先进的紧凑型设计,具备年产800万吨钢及其配套生产能力,拥有焦化、炼铁、炼钢、轧钢的完整生产工艺流程.

本次资产置换的独立财务顾问是中信证券(600030.SS).重组方案尚需公司股东大会及相关部门批准後实施.(完)