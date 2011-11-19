〔中国证券〕证监会将推进统一债券市场建设,启动创业板定向债

路透上海11月19日电---新主席上任不久,中国证监会即公布未来六项监管新举措,包括推进债券市场制度规范统一和监管审核统一、将启动创业板上市公司非公开发行债券工作、创业板将试行退市制度改革等.

中国证券报周六报导引述证监会有关负责人的话称,今後还将多管齐下逐步改变高市盈率发行股票的局面;完善退市制度,坚决遏制恶炒绩差公司的投机行为,先在创业板探索试行退市制度改革;坚定不移地打击内幕交易行为;在国务院领导下,协调有关方面清理整顿各类交易场所.

中国证监会网站亦刊登创业板定向公司债的相关解释通知,目前阶段创业板公司非公开发行债券在发行对象数量、发行方式等方面参照非公开发行股票的有关规定,发行对象数量不超过10名.

相关解释通知指出,虽然创业板首次公开发行(IPO)时超募现象此前很普遍,但随着新股定价理性回归,这种情况有所改变.允许创业板公司非公开发行公司债券,有利于完善创业板市场的融资制度体系.

另外,有的创业板上市公司首发募集资金已经使用完毕,一些公司由于扩大投资规模、同行业公司兼并收购和市场竞争压力等各方面的因素,存在着较为现实的需求.

中国证券报报导引述证监会有关负责人的话称,要完善上市公司退市制度,立足解决当前"壳资源"炒作成风等问题,提高ST公司(连续两年亏损或每股净资产低于1元面值的公司)重组门槛,使之达到与首发上市基本相同的水平,坚决遏制市场恶炒绩差公司的投机行为.

该负责人还表示,近年来,一些地区陆续批设了涉及各类权益和大宗商品中远期交易的交易场所,有的开展了具有证券期货属性的交易活动.由于缺乏规范管理,一些交易场所暴露出问题,蕴含较大的金融和社会风险,引起社会广泛关注.为防范金融和社会风险,国务院近期将部署对各类交易场所的清理整顿工作,明确政策界限,建立工作机制.

报导引述业内人士评论称,证监会这一系列"组合拳",意在夯实证券市场基础,保护投资者合法权益,有助于遏制ST股炒作风,有助于新股定价合理化,更好地发挥资本市场助力创业板公司成长作用.(完)