《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 74.12 -0.79 -1.05 2565790
搜狐 (SOHU.O) 52.54 -1.65 -3.04 987619
网易 (NTES.O) 46.03 -1.55 -3.26 1137887
百度 (BIDU.O) 126.93 -4.17 -3.18 5629357
亚信科技 ASIA.O 8.54 -0.33 -3.72 787448
侨兴环球电话 XING.O 0.72 -0.01 -1.86 223062
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.66 -0.05 -0.39 2437694
联电 (UMC.N) 2.12 -0.02 -0.93 520577
日月光 (ASX.N) 4.44 -0.07 -1.55 341465
矽品精密 (SPIL.O) 4.45 -0.09 -1.98 2188720
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 -0.03 -3.31 106460
友达 (AUO.N) 4.46 -0.24 -5.11 458603
中华电信 (CHT.N) 33.37 -0.82 -2.40 116947
台湾国际航电 (GRMN.O) 35.13 -0.07 -0.20 770908
香港
#DIV/0!
中国移动 (CHL.N) 48.72 +0.05 +0.10 220485
中国联通 (CHU.N) 21.61 +0.56 +2.66 391792
中国电信 (CHA.N) 61.34 +0.52 +0.85 22380
中芯国际 (SMI.N) 2.45 +0.00 +0.00 50507
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.84 +0.05 +1.32 2764
(完)
--整理 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。