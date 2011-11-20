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亚洲 | 2011年 11月 20日 星期日 09:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月18日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 74.12 -0.79 -1.05 2565790

搜狐 (SOHU.O) 52.54 -1.65 -3.04 987619

网易 (NTES.O) 46.03 -1.55 -3.26 1137887

百度 (BIDU.O) 126.93 -4.17 -3.18 5629357

亚信科技 ASIA.O 8.54 -0.33 -3.72 787448

侨兴环球电话 XING.O 0.72 -0.01 -1.86 223062

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.66 -0.05 -0.39 2437694

联电 (UMC.N) 2.12 -0.02 -0.93 520577

日月光 (ASX.N) 4.44 -0.07 -1.55 341465

矽品精密 (SPIL.O) 4.45 -0.09 -1.98 2188720

和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 -0.03 -3.31 106460

友达 (AUO.N) 4.46 -0.24 -5.11 458603

中华电信 (CHT.N) 33.37 -0.82 -2.40 116947

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.13 -0.07 -0.20 770908

香港

#DIV/0!

中国移动 (CHL.N) 48.72 +0.05 +0.10 220485

中国联通 (CHU.N) 21.61 +0.56 +2.66 391792

中国电信 (CHA.N) 61.34 +0.52 +0.85 22380

中芯国际 (SMI.N) 2.45 +0.00 +0.00 50507

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.84 +0.05 +1.32 2764

(完)

--整理 张涛

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