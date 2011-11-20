〔货币市场〕欧洲融资紧张情况愈发严重,美国参与者担心受影响

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约11月18日电---欧洲银行业融资紧张情况达到新的高度,而美国市场参与者怀疑,欧洲金融危机是否会对他们造成更直接的影响.
指标三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)再次大幅上涨,涨幅接近1个基点.此前数周保持小步稳步上升.周五定盘报0.48778%.
"欧洲美元开始反映LIBOR定盘更大幅度的上涨,而不是逐渐增加,更像是一名欧洲美元交易员所称的'灾难急现',"汤森路透旗下IFR市场的分析师Roseanne Briggen称.
三个月期欧元/美元交叉汇率基差互换EURCBS3M=ICAP利差为138.50个基点,为2008年雷曼危机以来最宽阔水平.
三个月期美元LIBOR和隔夜利率交换(OIS)USD3MFSR= USD3MOIS=之间的利差升至38个基点,为2009年6月以来最大.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
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