〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数下跌,船只供应增长带来压力

路透伦敦11月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,因人气较弱且船只供应增加令市场承压.

经纪商预计,运力过剩和经济低迷料在未来数月打压干散货运市场获利.

波罗的海乾散货运价指数跌3点或0.16%,至1,895点,逆转了此前连续三日的涨势.

"海岬型船运市场的前景变得不那麽乐观.铁矿石的港口库存保持在纪录水准,而且中国的钢铁生产仍处于低位,"干散货咨询公司Commodore Research的常务董事Jeffrey Landsberg表示.

"本周铁矿石运输活动较多,但下周可能减少.海岬型船港口拥塞情况减轻,这也是一个负面迹象,将令运费承压."

铁矿石现货价格已连涨14日,创下最长的连涨纪录,主要是因为中国钢企持续买进.但从上月跌势的这种快速反弹引发谨慎情绪,因为钢材价格没有同样快速反弹.

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿石出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周五下跌0.71%,日均获利为28,340美元,此前连续三日上涨.上个月该指数触及2010年11月以来高位.

波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近15%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.38%,日均获利为14,635美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)