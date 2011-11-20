〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数下跌,船只供应增长带来压力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦11月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,因人气较弱且船只供应增加令市场承压.
经纪商预计,运力过剩和经济低迷料在未来数月打压干散货运市场获利.
波罗的海乾散货运价指数跌3点或0.16%,至1,895点,逆转了此前连续三日的涨势.
"海岬型船运市场的前景变得不那麽乐观.铁矿石的港口库存保持在纪录水准,而且中国的钢铁生产仍处于低位,"干散货咨询公司Commodore Research的常务董事Jeffrey Landsberg表示.
"本周铁矿石运输活动较多,但下周可能减少.海岬型船港口拥塞情况减轻,这也是一个负面迹象,将令运费承压."
铁矿石现货价格已连涨14日,创下最长的连涨纪录,主要是因为中国钢企持续买进.但从上月跌势的这种快速反弹引发谨慎情绪,因为钢材价格没有同样快速反弹.
铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.
在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿石出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周五下跌0.71%,日均获利为28,340美元,此前连续三日上涨.上个月该指数触及2010年11月以来高位.
波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近15%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.38%,日均获利为14,635美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 张涛; 审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。