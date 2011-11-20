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市场报道 | 2011年 11月 20日 星期日 10:41 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货11月15日持仓报告(表)

路透11月18日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月15日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(143,259口)

41,316 21,408 10,457 79,312 96,268 131,085 128,133 12,174 15,126

较11月8日变动(减少22,330口)

-5,726 -4,306 -4,116 -12,830 -12,284 -22,672 -20,706 342 -1,624

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.8 14.9 7.3 55.4 67.2 91.5 89.4 8.5 10.6

各类交易商数量(总计为218家)

76 61 50 54 63 162 147(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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