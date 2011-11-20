〔CFTC报告〕ICE棉花期货11月15日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月18日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月15日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(143,259口)
41,316 21,408 10,457 79,312 96,268 131,085 128,133 12,174 15,126
较11月8日变动(减少22,330口)
-5,726 -4,306 -4,116 -12,830 -12,284 -22,672 -20,706 342 -1,624
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.8 14.9 7.3 55.4 67.2 91.5 89.4 8.5 10.6
各类交易商数量(总计为218家)
76 61 50 54 63 162 147(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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