《一周市场焦点》关注高涨的欧洲公债收益率

欧洲投资记者 Jeremy Gaunt 编译 张涛

路透伦敦11月18日电---在有些文化中,"7"是一个神秘而又神奇的数字.而在欧元区,却是不祥之兆.

欧元区两大经济体意大利与西班牙的公债收益率(殖利率)过去一周均迫近或达到了7%,令人极其担心未来的融资情况,并导致风险资产下挫.

普遍认为7%是过高的融资成本,难以为继.此前,收益率长期处于7%,已迫使爱尔兰和葡萄牙向外界求援.

意大利与西班牙规模太大,不容易对其施救,而二者加起来的话救助难度更大.因此,未来一周投资者几乎肯定会全神贯注,观望收益率上涨趋势能否逆转,或至少能够得到遏制.

欧洲央行将于周一公布一周的公债购买数据,将会反映当局为了使收益率维持在目前水平花费了多大力气.

欧盟执委会也将发布其关于发行欧元区共同债券的咨询报告.德国强烈反对发行这种债券.

欧元区需要在月底前制订杠杆化使用欧洲金融稳定机构(EFSF)救援基金的具体计划.随着截止日期临近,市场也将密切关注央行官员和欧元区财长的言论.

金融市场认为,此前数月关于债务危机是否会从希腊等其它小国向外扩散的担忧,几乎已成为现实.

"我们看到卖压正在移向核心成员国,包括荷兰和奥地利,"RIA Capital Markets的宏观分析师Nick Stamenkovic表示.

而且,随着法国与比利时公债收益率也在上升,甚至可以说现在欧洲核心国家只剩下德国一家了.但德国公债的走势开始表明,其避险吸引力可能正在下降.

此外,欧元/美元的交叉货币基差互换的走势也令人担忧.欧洲银行业者利用欧元和美元进行互换的成本过去一周升至雷曼兄弟破产以来的最高水平.

欧洲可能并未处于危急关头,但市场走势开始显示,似乎欧洲已经到了悬崖边缘.

**再看美国**

面对如此严重的危机,很难想象还有其它什麽东西能够吸引投资者的注意力.但是,虽然欧洲陷入泥淖,美国经济却正在摆脱年中时的疲弱状态.

最近美国经济数据大多优于分析师的预期.许多人现在认为,第四季经济增长将强于第三季.第三季美国经济成长的环比年率是2.5%.

美国里奇蒙联邦储备银行制造业报告和美国耐久财订单数据将于下周公布.如果数据好于预期,将进一步改善人气,并令人寄望一周後发布的关键就业数据.

财富管理公司Brewin Dolphin的首席策略师Mike Lenhoff,把美国经济动态与欧元区进行了对比.欧元区正在滑向衰退.

"在美国...美国联邦储备理事会(FED,美联储)采取的路线与欧洲央行(ECB)截然相反,"他说,"美联储在支撑美国经济方面一直发表非常正面的言论.而且目前美国没人真正寻求财政紧缩."

美国面临的问题是,欧元区问题可能轻易地拖累美国经济复苏.例如,如果欧元失去稳定,美元就会上涨,最终打击美国出口.

下周公布的制造业调查与消费者信心报告,可能凸显欧元区经济下滑态势.

所有这一切都会加剧金融市场的动荡,而欧元区公债收益率是关注焦点.(完)