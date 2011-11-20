版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 20日 星期日 10:40 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货11月15日持仓报告(表)

路透11月18日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月15日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,318,579口)

385,203 123,007 149,376 645,358 835,832 1179937 1108215 138,642 210,364

较11月8日变动(增加51,006口)

-350 10,028 17,611 40,197 28,972 57,458 56,611 -6,452 -5,605

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.2 9.3 11.3 48.9 63.4 89.5 84.0 10.5 16.0

各类交易商数量(总计为758家)

190 163 204 228 334 528 616(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐