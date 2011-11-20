〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月15日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月18日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月15日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(414,093口)
77,160 126,414 55,112 243,139 167,588 375,411 349,114 38,682 64,979
较11月8日变动(减少12,301口)
141 6,756 -8,735 -2,116 -11,395 -10,710 -13,374 -1,591 1,073
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
18.6 30.5 13.3 58.7 40.5 90.7 84.3 9.3 15.7
各类交易商数量(总计为390家)
96 160 137 91 110 279 327(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选