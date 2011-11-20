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市场报道 | 2011年 11月 20日 星期日 10:39 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月15日持仓报告(表)

路透11月18日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月15日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(414,093口)

77,160 126,414 55,112 243,139 167,588 375,411 349,114 38,682 64,979

较11月8日变动(减少12,301口)

141 6,756 -8,735 -2,116 -11,395 -10,710 -13,374 -1,591 1,073

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.6 30.5 13.3 58.7 40.5 90.7 84.3 9.3 15.7

各类交易商数量(总计为390家)

96 160 137 91 110 279 327(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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