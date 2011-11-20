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市场报道 | 2011年 11月 20日 星期日 10:38 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜11月15日持仓报告(表)

路透11月18日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年11月15日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(129,991口)

26,992 28,106 12,241 77,633 72,092 116,866 112,439 13,125 17,552

较11月8日变动(增加6,419口)

295 1,721 -445 7,081 5,703 6,931 6,979 -512 -560

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

20.8 21.6 9.4 59.7 55.5 89.9 86.5 10.1 13.5

各类交易商数量(总计为170家)

43 63 46 41 44 114 135(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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