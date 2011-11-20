〔CFTC报告〕COMEX期铜11月15日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月18日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年11月15日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(129,991口)
26,992 28,106 12,241 77,633 72,092 116,866 112,439 13,125 17,552
较11月8日变动(增加6,419口)
295 1,721 -445 7,081 5,703 6,931 6,979 -512 -560
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
20.8 21.6 9.4 59.7 55.5 89.9 86.5 10.1 13.5
各类交易商数量(总计为170家)
43 63 46 41 44 114 135(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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