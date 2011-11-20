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市场报道 | 2011年 11月 20日 星期日 10:37 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货11月15日持仓报告(表)

路透11月18日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月15日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(529,417口)

118,240 93,680 71,387 288,628 278,390 478,255 443,457 51,162 85,960

较11月8日变动(增加13,594口)

-746 20,085 1,593 8,695 -14,437 9,542 7,241 4,052 6,353

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.3 17.7 13.5 54.5 52.6 90.3 83.8 9.7 16.2

各类交易商数量(总计为487家)

120 142 145 112 165 330 385(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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