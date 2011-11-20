〔CFTC报告〕CBOT大豆期货11月15日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月18日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月15日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(529,417口)
118,240 93,680 71,387 288,628 278,390 478,255 443,457 51,162 85,960
较11月8日变动(增加13,594口)
-746 20,085 1,593 8,695 -14,437 9,542 7,241 4,052 6,353
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.3 17.7 13.5 54.5 52.6 90.3 83.8 9.7 16.2
各类交易商数量(总计为487家)
120 142 145 112 165 330 385(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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