〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月15日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月18日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月15日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,357,125口)
321,118 147,711 339,357 616,503 794,522 1276978 1281590 80,147 75,535
较11月8日变动(减少9,080口)
-8,270 -14,635 16,086 -11,281 -5,770 -3,465 -4,319 -5,615 -4,761
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.7 10.9 25.0 45.4 58.5 94.1 94.4 5.9 5.6
各类交易商数量(总计为312家)
114 82 138 85 98 272 258(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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