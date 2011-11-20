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市场报道 | 2011年 11月 20日 星期日 10:37 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月15日持仓报告(表)

路透11月18日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月15日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,357,125口)

321,118 147,711 339,357 616,503 794,522 1276978 1281590 80,147 75,535

较11月8日变动(减少9,080口)

-8,270 -14,635 16,086 -11,281 -5,770 -3,465 -4,319 -5,615 -4,761

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.7 10.9 25.0 45.4 58.5 94.1 94.4 5.9 5.6

各类交易商数量(总计为312家)

114 82 138 85 98 272 258(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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