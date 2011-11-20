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市场报道 | 2011年 11月 20日 星期日 10:35 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金11月15日持仓报告(表)

路透11月18日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月15日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(470,490口)

205,417 46,203 26,282 170,594 374,757 402,293 447,242 68,197 23,248

较11月8日变动(增加5,508口)

5,231 1,724 7,724 346 7,574 13,301 17,022 -7,793 -11,514

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.7 9.8 5.6 36.3 79.7 85.5 95.1 14.5 4.9

各类交易商数量(总计为345家)

196 77 78 49 50 285 170(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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