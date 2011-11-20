〔CFTC报告〕COMEX期金11月15日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月18日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月15日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(470,490口)
205,417 46,203 26,282 170,594 374,757 402,293 447,242 68,197 23,248
较11月8日变动(增加5,508口)
5,231 1,724 7,724 346 7,574 13,301 17,022 -7,793 -11,514
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
43.7 9.8 5.6 36.3 79.7 85.5 95.1 14.5 4.9
各类交易商数量(总计为345家)
196 77 78 49 50 285 170(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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