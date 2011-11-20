《综述》截止日期迫近,但美国赤字"超级委员会"步履维艰

* 共和党成员清早召开内部电话会议

* 民主党成员只举行私下磋商

* 总体气氛消沉,而截止日期越来越近

记者 Donna Smith/Patrick Temple-West 编译 张涛

路透华盛顿11月19日电---美国国会的"超级委员会"陷入僵局,其中的共和党与民主党成员周六均分别举行单独会谈,而正式谈判仍处于停滞之中.这更加令人担忧,这个为解决赤字问题而成立的委员会可能失败.

周三午夜的截止期限马上就到,而该委员会中的六名共和党成员和六名民主党成员仍然分歧严重,对于如何在未来10年至少节省1.2万亿美元预算争论不休.

议员助手们表示,这些共和党成员周六早晨召开了一个内部电话会议,但目前还不清楚他们的具体讨论内容.

助手们表示,拒绝了共和党的最新提议之後,六名民主党成员本周末只举行了私下会谈,没有计划召开全体委员会会议.

共和党参议员Jon Kyl周六回答记者关于第一个妥协点的提问时表示,"哦,我不知道有这样的东西."这清楚地表明了目前的情况.

与此同时,他说,"在(周三)午夜到来前,没人想放弃."Kyl是超级委员会的成员.

周六,国会走廊空空荡荡.虽然超级委员会的多数成员都在华盛顿,但记者们只看到Kyl出现在他的国会山办公室.

该委员会的六名成员将出席周日的一档政论电视节目,而此前委员会的多数想法都笼罩着神秘面纱.最近几天,共和党与民主党都对对方横加指责,避免自己受到谈判失败结果的牵连.

超级委员会源于今年夏天共和党与民主党在债务上限问题上的僵局.这场僵局导致美国濒临债务违约,并促使标准普尔取消了美国AAA级的债信评等.

该委员会被授予解决美国政府预算赤字与债务的非常权力,许多人认为,这是美国近期控制其赤字的最佳机会.周五,美国债务已经超过15万亿美元.

**市场期望较低**

金融市场都在关注欧洲债务危机,对于美国超级委员会的期望不高.有些分析师已经把目光放到一些经济措施将于年底到期上面,比如工资税削减.他们担忧这些措施到期可能损害美国脆弱的经济复苏.

然後是2012年11月的大选,以及争论是否把布什政府推出的减税计划延长至2012年.有些分析师表示,两党为这些活动布局,影响了超级委员会的努力.

"仍有机会达成协议,但几乎整个华盛顿政界都预期失败结果,"中间派智库Third Way的政策负总裁Jim Kessler表示.

分析师认为,如果超级委员会能在最後时刻达成协议,股市很可能上涨,但如果最终无果而终,市场也不太可能倒地不起.(完)