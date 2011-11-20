《综述》欧盟寻求加强对成员国预算的控制,欧洲央行失去耐心

* 执委会的提议可能冒犯成员国国会--官员

* ECB要求迅速采取行动提高EFSF救助能力

* 英国和德国首脑意见分歧

路透布鲁塞尔/法兰克福11月18日电---欧元区一高级官员周五表示,欧盟执委会(European Commission)在寻求大力加强对各国预算的控制,以抗击欧元区债务危机.同时欧洲央行(ECB)总裁敦促迅速采取行动增强欧洲金融稳定机构(EFSF)救助能力.

这场危机料将使五分之一的欧元区政府倒台,下一个可能是西班牙总理,他开始着手解决本国问题,呼吁金融市场给予喘息的空间,但市场可能不会同意.

德国总理梅克尔表明,倾向于逐步渐进的方式应对危机.这场危机正向意大利和西班牙等欧元区核心国家扩散,甚至可能波及法国.

梅克尔的设想包括,向预算出问题的欧元区国家施压,要求他们整顿财政.

欧盟执委会对于如何使之在中期内制度化提出建议.该欧元区高级官员称,执委会下周可能提议,严格监督各国的经济和预算,这最终可能导致某种形式的欧元区整体支持的共同债券.

若该计划被欧盟领导人接受,成员国可能不得不把相当大的财政控制权交给欧盟.执委会官员甚至可能出现在各国国会,审核其预算需求.

**提议或激怒成员国**

"执委会显然在冒犯各国国会及其国家主权,因此若执委会与他们在预算上有分歧,必须有足够勇气坚持立场,"该官员称.

希腊、爱尔兰和葡萄牙这些欧元区小国已经被迫接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援,因其无法在市场融资.

现在意大利的融资成本已达到难以为继的水平,西班牙也正在接近这个水平,危机甚至开始影响AAA评级的法国.

该官员表示,欧盟执委会下周三将提出两个监管建议,以改善欧元区经济治理,平抚市场对欧元区前途的担忧.该官员要求不具名.

一个是把一国从欧元区救助金获得紧急贷款的可能性,与接受执委会事先密切监督其经济联系起来.

另一个是给予执委会建议调整预算的权利."执委会应该有权发表意见,甚至要求重做预算,"该官员称.

在12月9日的欧盟峰会上,这些提议可能受到德国、荷兰和芬兰等经济较强国家的热烈支持.

不过其他成员国可能反对这种介入式监督.

浏览欧元区危机图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p).

浏览欧元区债务危机进程,请点击(link.reuters.com/rev89r).

**ECB要求行动加速**

在法兰克福,欧洲央行(ECB)希望加快行动.ECB总裁德拉吉周五要求欧元区各国政府迅速采取行动,增强救援基金救助能力,对于他们在应对不断升级的债务危机方面缺乏进展表示愤怒.

英国首相卡梅伦(David Cameron)要求采取果断行动,被德国总理梅克尔拒绝.梅克尔表明其倾向于逐步推进的方式.

德拉吉把责任归咎于各国政府,称他们没有落实增强欧洲金融稳定机构(EFSF)救助能力的决定.

"这些达成已久的决定实施了哪些?"德拉吉在法兰克福的一次银行业会议上表示."我们不应该再等下去."浏览详细报导,请点击[ID:nCN1230598](完)