《美股一周展望》未来一周料波动,可能上扬但不确定性高

撰稿 Angela Moon;编译 王丽鑫

路透纽约11月18日电---美国股市料迎来波动的一周,因欧洲债务问题升级,令投资者继续保持紧张.

下周股市交投料清淡,因周四逢美国感恩节假期,日内波动可能较大而且频繁,因交易商对欧洲方面的消息立即作出反应.

此外,由12名成员组成的美国国会"超级委员会"需在周三午夜前就增税和削减支出等达成协议,以控制联邦支出.投资者担心若不能达成协议,可能危害脆弱的经济复苏.

不过美股在经历两个月以来最糟糕的一周後,为技术性反弹打下基础.一些人士称很多因素可能引发反弹.

若超级委员会能拿出可行的减赤计划,而且若欧洲有进展,"将为第四季上涨打下基础,涨势甚至可能出乎最看多的交易商预料,"Schwab的交易和衍生品常务董事Randy Frederick称."当然,这些都只是假设."

**德国公债**

欧洲债券收益率(殖利率)近日成为投资者重要的风险晴雨表,并显示出与股市异常高的关联性.过去几周,股市对意大利、西班牙和法国收益率变化反应迅速.

现在,市场可能对德债产生新的担忧.

"过去几天一个新的不确定因素引起一些注意,即德国公债市场的跌势.过去几天亚洲中长期投资大户大幅抛售德国公债,"瑞穗证券美国的期货部门主管Chuck Retzky称.

"德债市场被认为是全球比较安全的投资市场之一,如果该市场严重不稳且抛压持续,那麽人们将担心美国公债未来是否会出现类似的跌势,"他称.

道琼工业指数和标准普尔500指数周五扳回跌幅,因西班牙10年期公债收益率ES10YT=RR下滑.

西班牙定于周日进行的选举或在短期内帮助支撑欧元兑美元上涨,因看来支持撙节的反对党料获胜.

**技术面因素**

标准普尔500指数.SPX本周下跌3.8%,为两个月以来最糟,不过该指数收在接近1,200点的50日移动均值上方,显示出有上扬的力道.

"我们预期近期市场下跌不是全面的、长达数月崩盘的开端,可能是10月上涨後暂停阶段的尾声,另一波上扬尝试即将出现,"RBC资本市场的分析师Robert Sluymer称.

"过去几周整体技术面情况并没有发生实质性改变."

道琼工业指数.DJI当周跌2.9%,Nasdaq综合指数.IXIC下挫4%.

下周将迎来的经济数据包括,周一将公布的成屋销售数据,周二将公布的国内生产总值(GDP)数据.周三将公布耐久财(耐用品)订单,个人所得与支出和初请失业金人数.周四市场休市.(完)

--译文审校 张涛

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