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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 06:57 BJT

全球外汇市场11月21日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月20日(日)

2350 - 日本央行公布10月27日会议记录.

2350 - 日本10月进口和出口.

2350 - 日本10月贸易收支.

11月21日(一)

-- - 日本政府公布月度经济报告.

0800 - 瑞士央行公布月度统计报告及银行业统计月报.

0800 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩在欧盟执委会2011年年度研究会议上就欧洲的新经济成长模式发表讲话.

0900 - 欧元区9月经常帐数据.

0900 - 欧元区9月净投资流动.

0900 - 意大利10月对非欧盟地区贸易收支.

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民和俄罗斯经济发展部副部长Andrey Klepach在维也纳发表讲话.

1245 - 欧洲央行执委会成员史塔克讲话.

1700 - 英国金融服务管理局主席Adair Turner讲话.

1330 - 美国10月芝加哥联邦储备银行全国活动指数.

1500 - 美国10月成屋销售年率.

1930 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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