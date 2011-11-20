全球外汇市场11月21日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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11月20日(日)
2350 - 日本央行公布10月27日会议记录.
2350 - 日本10月进口和出口.
2350 - 日本10月贸易收支.
11月21日(一)
-- - 日本政府公布月度经济报告.
0800 - 瑞士央行公布月度统计报告及银行业统计月报.
0800 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩在欧盟执委会2011年年度研究会议上就欧洲的新经济成长模式发表讲话.
0900 - 欧元区9月经常帐数据.
0900 - 欧元区9月净投资流动.
0900 - 意大利10月对非欧盟地区贸易收支.
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民和俄罗斯经济发展部副部长Andrey Klepach在维也纳发表讲话.
1245 - 欧洲央行执委会成员史塔克讲话.
1700 - 英国金融服务管理局主席Adair Turner讲话.
1330 - 美国10月芝加哥联邦储备银行全国活动指数.
1500 - 美国10月成屋销售年率.
1930 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。