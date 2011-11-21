〔金砖国家〕11月18日股汇市收盘纵览

路透11月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月18日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报934.08点.

中国股市:沪综指周五收跌1.9%至近四周新低.分析师认为,目前市场信心不足,对流动性放松的预期迟迟未兑现,缺乏系统性做多动能,而地产股受房价下降打压领跌.短线料大盘维持震盪寻底格局. 沪综指.SSEC收报2,416.562点,跌45.484点,或1.89%;上一收盘低位为10月25日的2,409.672点.该指数本周累计下挫2.6%,为连续第二周下跌.上海地产类指数.SSEP今日收跌2.02%.[ID:nCN1228870]

香港股市:在清淡市况中收低,并连续第三周录得跌幅,因中资石油、金融股表现疲软,但跌幅受限,大盘指数守在技术支撑位上方.恒生指数.HSI收低1.73%,本周收低3.38%,报18,491.23点.恒生国企指数.HSCE收低2.65%,本周收低4.53%,报9,957.4点.[ID:nCH0087633]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五收盘小幅续跌,至逾两周来的低位.近期中间价连续回调,人民币升值步伐明显放缓,预计下周仍将维持整理走势.[ID:nCN1228866]

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印度股市:收跌0.6%,主要股指录得近三个半月以来的最大周线跌幅,除了欧债危机新的担忧外,国内经济增长疲软及政府决策缓慢等疑虑也挥之不去.指标BSE指数.BSESN本周下滑4.8%,为8月7日止当周以来最差表现.这是该股指连续第三周下跌.指标BSE指数周五收低90.20点或0.55%,至16,371.51点,即六周最低收盘位.在30档成分股中,有18档下跌.[ID:nL3E7MI1JU]

印度汇市:印度卢比本周下跌2.4%,即八周最大周度跌幅,因股市疲弱及美元买需持续令卢比承压,不过企业卖出美元令卢比脱离周五早期所及32个月低位.卢比/美元INR=D2收于51.3350/3450,较周四收盘价50.9050/9150下滑0.8%.卢比盘中一度跌至51.41,创2009年3月18日以来新低.[ID:nL3E7MI229]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,495.870点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.29%,报799.70点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.04%,报30.8326卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.24%,至41.7800卢布.

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巴西股市:拉美股市在震荡交投中收跌,成交量清淡凸显出由于对欧元区主权债务危机蔓延的忧虑挥之不去,投资者持谨慎态度,不愿大举买卖.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.45%,回吐早盘涨幅,本周下滑3.1%,收于四周低位.[ID:nN1E7AH1TO]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY微跌0.16%至1.7823,逼近四周最低位,并且扩大上周五以来的跌幅至2.21%.[ID:nN1E7AH1TS]尽管稍早标准普尔调高巴西债信评等带动雷亚尔上扬,但有关巴西借款人可能在近期在全球市场发行约20亿美元债券的臆测令雷亚尔承压.

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南非股市:收低逾2%,Gold Fields(GFIJ.J)和Harmony(HARJ.J)等金矿类股受到欧元区债务危机所导致的负面人气的打压.无一支蓝筹股上涨,约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低2.15%至28,431.41点.综合指数.JALSH收跌1.93%至31,812.66点.[ID:nL5E7MI3AH]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3走坚,打破持续四日的跌势.兰特以8.21的低盘展开交易,但在南非市场交易中升至8.13.[ID:nL5E7MI3QR]