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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 06:38 BJT

《日本重要政经日程》--11月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月20日(日)

2350 - 10月贸易收支数据.

2350 - 日本央行10月27日会议记录.

11月21日(一)

-- - 投资大亨巴菲特考察他投资的Tungaloy公司在福岛县磐城市的新建工厂後举行记者会.

-- - 伊拉克副总理Nouri al-Maliki和石油部长Abdul-Kareem Luaibi访问日本(至11月23日).

0120 - 财务省发行两个月期贴现国库券.

0300 - 日本财务副大臣五十岚文彦在一个研讨会上发表讲话.

0800 - 日本再生能源基金会(Japan Renewable Energy Foundation)就其商务计划召开新闻简布会.该基金会由软银社长孙正义创办.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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