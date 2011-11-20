《日本重要政经日程》--11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月20日(日)
2350 - 10月贸易收支数据.
2350 - 日本央行10月27日会议记录.
11月21日(一)
-- - 投资大亨巴菲特考察他投资的Tungaloy公司在福岛县磐城市的新建工厂後举行记者会.
-- - 伊拉克副总理Nouri al-Maliki和石油部长Abdul-Kareem Luaibi访问日本(至11月23日).
0120 - 财务省发行两个月期贴现国库券.
0300 - 日本财务副大臣五十岚文彦在一个研讨会上发表讲话.
0800 - 日本再生能源基金会(Japan Renewable Energy Foundation)就其商务计划召开新闻简布会.该基金会由软银社长孙正义创办.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 郑茵;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。