〔意大利政经〕贝鲁斯柯尼称其所在党对蒙堤政府的支持是有条件的

路透罗马11月20日电---意大利前总理贝鲁斯柯尼周日表示,如果蒙堤(Mario Monti)组成的技术官员政府提出的改革建议遭到他所在的中右翼党反对,则该政府可能难以坚持到2013年大选.

随着意大利债务危机开始逐步失控,贝鲁斯柯尼不得不于上周末在民众的奚落声中辞职;但由于他所在的自由人民党(PDL)是议会中的最大党,因此他仍是一股举足轻重的政治力量.

"蒙堤如果不倾听我们的意见,将付出惨重代价.自民党是议会最大党,将是现政府不能忽视的藉助力量."他在接受晚邮报(Corriere della Sera)访问时称.

"蒙堤必须坚持到2013年...当然如果他采取了与支持他的党派意见相悖的举措,例如财富税,那麽政府就无法继续向前."

贝鲁斯柯尼指出,自民党还已要求新政府敦促欧洲央行(ECB)转型为"最後贷款人"以挽救欧元.该央行迄今为止拒绝承担这一角色.

蒙堤上周没有正面回答他是否赞同这一意见,仅表示他认为没有需要改变欧洲央行当前的职责.

当被问及是否会在2013年再次参选时,贝鲁斯柯尼表示,自民党候选人将由党员选举产生,而他认为曾在其政府中任职司法部长的Angelino Alfano将会获得参选资格.(完)