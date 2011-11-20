《中国报摘》--中国证券报11月21日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝在出席第六届东亚峰会时提出,要继续把应对国际经济金融危机作为当务之急.各国根据本国国情实施适当的财政政策和货币政策,提振市场信心,加强宏观经济政策协调和金融合作.

* 其他:

--国务院副总理王岐山强调,地方金融机构要避免跨区域盲目扩张,要依法打击高利贷、非法集资、非法交易所等违法活动.

--国家信息中心经济预测部主任范剑平预计,明年中国物价会维持回落趋势,全年居民消费价格指数(CPI)增幅或在4%左右,国内生产总值(GDP)增长有望在8.5-9%之间,经济不会出现硬着陆.

--工信部原材料工业司副司长高云虎表示,按照国务院部署安排,《新材料产业"十二五"(2011-2015年)发展规划》已形成文本.按照规划,到2015年新材料产业规模将达2万亿元人民币总产值,年均增长率超过25%.

--国土资源部部长徐绍史指出,目前中国油气、铁、铜等对外依存度接近或超过50%,矿产品进出口已占到进出口总额的近35%,矿产资源需求将持续刚性增长.

--多位专家认为,2012年中国经济增速将逐步放缓,有望实现"软着陆".2012年货币政策应增强灵活性,同时坚持积极财政政策,坚持增加政府支出和实施结构性减税两者并重.

--武汉航运交易所日前揭牌,成为继上海、重庆、广州之後第四个航运交易所.其主要功能包括:航运交易、船舶交易、港航运输交易信息收集等.

--西北化工(000791.SZ)称,甘肃电投拟以其持有的水电资产股权置换公司全部资产及负债,该水电资产股权净资产预估值约45.50亿元.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良