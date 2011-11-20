《中国报摘》--中国证券报11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝在出席第六届东亚峰会时提出,要继续把应对国际经济金融危机作为当务之急.各国根据本国国情实施适当的财政政策和货币政策,提振市场信心,加强宏观经济政策协调和金融合作.
* 其他:
--国务院副总理王岐山强调,地方金融机构要避免跨区域盲目扩张,要依法打击高利贷、非法集资、非法交易所等违法活动.
--国家信息中心经济预测部主任范剑平预计,明年中国物价会维持回落趋势,全年居民消费价格指数(CPI)增幅或在4%左右,国内生产总值(GDP)增长有望在8.5-9%之间,经济不会出现硬着陆.
--工信部原材料工业司副司长高云虎表示,按照国务院部署安排,《新材料产业"十二五"(2011-2015年)发展规划》已形成文本.按照规划,到2015年新材料产业规模将达2万亿元人民币总产值,年均增长率超过25%.
--国土资源部部长徐绍史指出,目前中国油气、铁、铜等对外依存度接近或超过50%,矿产品进出口已占到进出口总额的近35%,矿产资源需求将持续刚性增长.
--多位专家认为,2012年中国经济增速将逐步放缓,有望实现"软着陆".2012年货币政策应增强灵活性,同时坚持积极财政政策,坚持增加政府支出和实施结构性减税两者并重.
--武汉航运交易所日前揭牌,成为继上海、重庆、广州之後第四个航运交易所.其主要功能包括:航运交易、船舶交易、港航运输交易信息收集等.
--西北化工(000791.SZ)称,甘肃电投拟以其持有的水电资产股权置换公司全部资产及负债,该水电资产股权净资产预估值约45.50亿元.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。