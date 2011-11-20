《一周经济焦点》欧债危机蔓延令全球经济面临的衰退风险加剧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧洲债务危机蔓延危及全球增长
* 美国国会围绕预算赤字争论不休进一步加剧风险
* 亚洲增长已放缓,决策者忧心忡忡
* 美国数据令人鼓舞,但决策失误构成威胁
路透华盛顿11月20日电---欧洲债务危机的蔓延正将全球经济推向危险的边缘,一步步滑向全球性衰退的风险大幅上升.
中国的出口已降至只有上年同期的一半.因中国需求的疲弱,德国工厂出口订单骤降.澳洲和印尼也不得不降息来防御欧洲的冲击.而日本、英国和巴西亦纷纷调降其经济增长预估.
中国、美国和巴西的主要金融官员均颇为担心,若欧洲无法达成一致的债务问题应对策略,恐会将自身经济拖入这股漩涡.
意大利和西班牙主权债券的收益率(殖利率)徘徊在7%左右,这造成银行业严重的资金紧张,危及全球金融体系,进而损及信心和经济增长.
"目前情形令人惊恐,"摩根大通首席美国经济分析师Mike Feroli说道."除非是欧洲真的把事情搞砸了,否则我们应能避过衰退.但在过去的每一周里随着问题一直悬而未决,其造成的损失越来越大,很难说如何才能让这一切停止."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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