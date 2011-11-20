〔美国经济〕欧洲危机给美国经济前景带来风险--达拉斯联储总裁费希尔

路透达拉斯11月18日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示,欧洲金融危机威胁美国经济成长,因为欧洲是美国最大的贸易夥伴.

不过费希尔称,美国决策者除了寄望欧洲领导人找到解决问题的方法之外,能做的不多.

"我们希望确认他们维持经济成长.(不过)我们只能是旁观者,"费希尔表示.

当被问及美国的货币政策时,今年对实施进一步刺激政策持反对态度的费希尔说道,央行已尽其所能,现在该由立法者来让经济增长继续了.

"我们做的已足够多,"他说.

费希尔在通胀问题上自认为是强硬派,他相信美国消费者物价将持续最近的跌势,逐步接近央行乐见的约2%通胀水准.

费希尔重申对美国巨额债务的担忧,称欧洲的现状具有警示作用.

"如果我们的政治家不能做好自己的事情...债券市场也会报复我们,"他称.(完)